الرئيس الأوكراني يمدد سريان الأحكام العرفية والتعبئة في البلاد

كشف ياروسلاف جيليزنياك نائب البرلمان الأوكراني، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع قوانين لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة في البلاد لمدة 90 يوما حتى 15 نوفمبر المقبل، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وتابع النائب الأوكراني، أن سريان القوانين ستبدأ اعتبارا من 18 من الشهر الحالي.

يشار إلي أنه في الـ24 من فبراير من العام الماضي، تم تفعيل نظام الأحكام العرفية ووقع الرئيس الأوكراني في الحال على مرسوم التعبئة العامة.

وفي نهاية الشهر الماضي، مدد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية حتى 15 نوفمبر من الشهر الجاري، ووفقا للمرسوم يحظر على الرجال المطلوبين للخدمة العسكرية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، مغادرة أوكرانيا.

ويقوم النظام الأوكراني بحملات تجنيد شاسعة في البلاد، لتعزيز القوات الأوكرانية في القتال مع القوات الروسية.