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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قرار رسمي بتشكيل مجلس جامعة بنها الأهلية.. تعرف عليه

جامعة بنها الأهلية
جامعة بنها الأهلية بالعبور
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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قرارًا بتشكيل مجلس جامعة بنها الأهلية.

وجاء التشكيل على النحو التالي كلٌ بصفته: رئيس الجامعة الأهلية "رئيسًا"، وعضوية كل من رئيس الجامعة الحكومية، ونائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، ونائب رئيس الجامعة الحكومية لشئون التعليم والطلاب.

كما يضم مجلس الجامعة أيضاً عضوية كلا من مديرى برامج كليات الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، وعلوم الحاسب، والاقتصاد والأعمال، والعلاج الطبيعى، بالإضافة إلى عضوية رئيس جهاز مدينة العبور، وأمين الجامعة لأمانة سر المجلس.

الدكتور جمال السعيد جامعة بنها الأهلية بالعبور رئيس جهاز مدينة العبور مجلس جامعة بنها