شاهد.. اشتداد القتال على طول خط المواجهة الشمالي الشرقي في أوكرانيا

قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون، إن روسيا صعّدت المعارك في منطقة ليمان منتصف يوليو وإن وحدات قذائف المورتر تُنشر بشكل مستمر لصد تقدم موسكو.

وفي فيديو عرضته قناة يورونيوز، اليوم الخميس، استمر القتال العنيف على طول خط المواجهة شمال شرق أوكرانيا يوم الأربعاء حيث استخدمت القوات الأوكرانية معلومات استخبارية جمعت بواسطة طائرات بدون طيار لضرب المواقع الروسية.

واستهدفت قوات لواء الدفاع الإقليمي 100 مواقع روسية وسط تكثيف جديد لعمليات القوات الروسية في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن روسيا صعّدت المعارك في منطقة ليمان منتصف يوليو وإن وحدات قذائف المورتر تُنشر بشكل مستمر لصد تقدم موسكو.

وأعرب المسؤولون عن قلقهم من إمكانية نفاد قذائفهم بسرعة، رغم تأكيدهم أن لديهم أسلحة كافية للحفاظ على زخم القتال.

وفي أعماق الغابة على مشارف كريمينا في منطقة لوهانسك، قصفت وحدة هاون مواقع روسية من خلال تلقي إحداثيات من استخبارات من المسيّرات.