الفلبين: الرئيس ماركوس الابن يزور بيرو العام المقبل

الخميس 17/أغسطس/2023 - 09:31 ص

أعلن قصر مالاكانانج الرئاسي في الفلبين، اليوم الخميس، دعوة الرئيس فرديناند ماركوس الابن؛ لزيارة بيرو العام المقبل، من أجل تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر قصر مالاكانانج -حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن سيسيليا زونيلدا جالاريتا بازان سفيرة بيرو غير المقيمة لدى الفلبين وجهت دعوة حكومتها لماركوس الابن؛ من أجل زيارة بلادها، وذلك أثناء تقديم أوراق اعتمادها في القصر.

من جانبه أعرب الرئيس الفلبيني عن شكره لسفيرة بيرو على الدعوة التي تم توجيهها له للمشاركة في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقده في بيرو العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه ستكون خطوة جيدة للغاية من أجل تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين.