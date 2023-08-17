جامعة الفيوم تحتفل بتخريج قسم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شهد الأستاذ الدكتور محمد حلمي خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فعاليات حفل تخرج قسم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

بحضور الأستاذ الدكتور شيرين طايع القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق عام البرامج الخاصة، والأستاذ الدكتور مسعود اسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والأستاذ الدكتور مصطفى ثابت رئيس القسم السابق، والأستاذ الدكتور سمية السيد وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صادق رئيس القسم، والدكتور مصطفى ربيع مساعد العميد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سلامة منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١٦ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

في مستهل كلمته رحب أ.د محمد خفاجي بالسادة أولياء الأمور في رحاب جامعة الفيوم ووجه لهم كلمات شكر وتقدير على عنائهم مع أبنائهم طوال فترة الدراسة.

كما أشاد سيادته بمشاريع التخرج المقدمة من الخريجين والتي تميزت بالإبداع والأداء الرائع.

وأكدت أ.د شيرين طايع أن طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من أكثر الطلاب المتميزين في الجامعة، معبرةً عن أمانيها بأن يصبحوا سفراء للكلية في مختلف المجالات، وإبراز الكلية بالشكل اللائق في كافة مؤسسات سوق العمل.

وفي ختام الحفل تم تكريم عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، كما تم تكريم الخريجين وإهدائهم درع التخرج.