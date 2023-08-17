تسليم المرحلة الأولى من المديريات المنتقلة للعاصمة الإدارية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء الأربعاء، تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، والتي تضم ( الشباب والرياضة - الإسكان - التموين - الطب البيطري - الصحة - الزراعة)، وبدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق؛ استعدادًا للانتقال الفعلي قبل نهاية الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المقار الخاصة بكل مديرية.

هذا فيما يتابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، بصفة دورية تجارب التشغيل للمرافق بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال الخارجة؛ إستعدادًا لانتقال العاملين بالمديريات للمقر الجديد، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكد المحافظ ضرورة التأكد من كفاءة عمل شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وسرعة الانتهاء من رصف الطريق الداخلية وأعمال اللاندسكيب.

ومن ناحية أخرى، وجه الزملوط بزراعة أشجار مثمرة ونخيل بمدخل الطريق المؤدي لمطار الخارجة بطول ١٥٠٠م، وتركيب شبكة ري مطورة لضمان استدامة الزراعات.