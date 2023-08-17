بالصور.. قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة بالوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لخدمة سكان مركز الفرافرة وقراه على مدار الـ48 ساعة الماضية.

ونظمت أمانة الصحة والسكان بالحزب بقيادة الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، واستشاري القلب بمستشفى الخارجة التخصصي، قافلة طبية مجانية بمدينة الفرافرة وقعت الكشف الطبي على 180 مواطنًا وتم صرف الدواء بالمجان للمنتفعين بالتنسيق مع قطاع الصحة بالمحافظة.

كما عقد النائبان الدكتور مؤمن معاذ، ومحمد علي عبد الغني، عضوا مجلس الشيوخ عن محافظة الوادي الجديد، سلسلة لقاءات بالمواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم وأبرز الاحتياجات العاجلة لأبناء مركز الفرافرة وقراه وتضمنت زيارة نواب الحزب لقرى ( صبيح، عثمان بن عفان، السلام، الخير والنماء، أبو هريرة) وجاءت أبرز المشكلات عدم توصيل مياه الشرب إلي القرى مثل السلام زراعة ١٠، عدم تشغيل محطات المياه مثل قرية السلام والسكان يشربون من جراكن المياه والقرية تبعد عن الطريق العمومي اكثر من ١٠ كيلو متر.

فيما أكد الدكتور عصام الكومي، أمين الحزب بمركز الفرافرة، مساء الأربعاء، أن زيارة نواب الحزب للمركز كان لها الأثر الطيب لدى جماهير المركز وأثمرت عن حلول سريعة لبعض المشكلات الملحة للمواطنين بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (1)

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (2)

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (3)

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (4)

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (5)

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (6)

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (7)

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (8)

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (9)

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (10)

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (11)

قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لأبناء مركز الفرافرة في الوادي الجديد (12)