بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية، أمس الأربعاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.09 %، عند 12.011،59 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 %، ليستقر عند 972،94 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.14 % بمجموع 902،05 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.08 % بمجموع 11.097،31 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 42 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 621 مليار درهم مغربي.