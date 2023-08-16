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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"مصر القومي": إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية تطبيق فعلي لأهداف الجمهورية الجديدة

المستشار مايكل روفائيل
المستشار مايكل روفائيل
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ثمن المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس حزب مصر القومي وعضو التيار الإصلاحي الحر، بالاستجابة السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت تقديمه الشكر لكافة المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالته لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق مايمكن منها.

وقال "روفائيل"، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني، وتقديمه الشكر لكافة المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالة لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها بمثابة بداية للتطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار المشترك وهي سابقة لم تحدث من قبل.

وأضاف نائب رئيس حزب مصر القومي، أن الحوار الوطنى شهد مشاركة كبيرة جدا من مختلف الفئات السياسية والحزبية وشرائح المجتمع المصرى بشكل عام، ومجلس الأمناء تعامل مع المخرجات والمقترحات بدقة وحرصًا على المصلحة العامة، والجميع طرح رؤيته للمشاكل والحلول مع اختلاف السياسات والأيديولوجيات الفكرية لكن الجميع كان حريصا وما زال على المصلحة العامة.

ولفت "روفائيل"، إلى أن الرئيس السيسي، دعم الحوار الوطني في كل مراحلة، بداية من التحضير وحتى انطلاق الجلسات في مايو الماضي، وصولًا إلى الخروج بعدد من التوصيات في المقترحات الثلاث السياسية، الاقتصادية والمجتمعية.

التيار الإصلاحي الحر الحوار الوطني الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي