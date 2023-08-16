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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحرير 253 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بمواعيد الغلق

تحرير 253 مخالفة
تحرير 253 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24
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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 253 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

الداخلية خلال 24 ساعة للمحلات