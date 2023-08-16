تحرير 253 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بمواعيد الغلق

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 253 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.