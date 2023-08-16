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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"حاميها حراميها ".. حارس العقار ونجله وراء سرقة شقق عمارة الوايلي

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالوايلى وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار ونجله .

تلقى قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى - أجهزة صوتيات) من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ونجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب "، وبتطوير مناقشة المتهمان أقرا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى من داخل شقة كائنة بذات العقار ملك أحد الأشخاص "متوفى" ، تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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