«رومانو» يحسم انتقال «صلاح» إلى الدوري السعودي

حسم فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص في انتقالات اللاعبين في أوروبا، أمر انتقال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى الدوري السعودي.

وأشارت تقارير صحفية عالمية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موافقة الفرعون المصري على الانتقال إلى أحد الأندية السعودية العملاقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفى رومانو صحة موافقة صلاح على الانتقال، في تصريحات نقلتها الصحافة الإنجليزية، حيث قال: يقول البعض إن محمد صلاح منح الضوء الأخضر لإمكانية الانضمام إلى الأندية السعودية، في الوقت الحالي ليس هناك سوى ما قاله وكيل أعماله قبل يومين، لا.

وأضاف رومانو: محمد صلاح يركز على ليفربول، هو يريد اللعب مع ليفربول، هو ملتزم بنسبة 100 % تجاه ليفربول.

كان رامي عباس وكيل محمد صلاح، قد نفى انتقال صلاح إلى الدوري السعودي، مؤخرا، قائلا: إذا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام لما قمنا بتجديد العقد مع النادي في الصيف الماضي.