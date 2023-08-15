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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يعلن تعاقده مع أحمد خالد لاعب أسوان في الميركاتو الصيفي

سموحة يعلن تعاقده
سموحة يعلن تعاقده مع أحمد خالد لاعب أسوان في الميركاتو
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أعلن مسئولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر عن التعاقد  أحمد خالد، لاعب أسوان لمدة ٤ مواسم  خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في إطار خطة تدعيم الميركاتو الصيفي لفريق الكرة ضمن استعدادات الموسم الجديد .

ويواصل الفريق السكندري، بقيادة أحمد سامي، تدريباته الجماعية، على ملعب النادي، في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وينتظر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة إجراء قرعة منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يخوض سموحة عدد من المباريات الودية مع فرق متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد .

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