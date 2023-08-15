قنا والغربية تقدمان إبداعاتهما الشعبية في بورسعيد

قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية عرضا فنيا، أمس الاثنين، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، تضمن باقة متنوعة من الفلكلور القناوي، منها "قصب السكر، التنورة، الفرح القناوي".

واحتوى البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي عرضا لفرقة الغربية قدمت به عدة فقرات فنية مستوحاة من الموروثات الشعبية تضمنت استعراض "الذكر، ابن بلدنا، الحجالة، أغانى شعبية، نغمة مصرية"، واختتمت الفرقة عرضها بفقرة "حمص وحلاوة طنطا"، بجانب عدة فواصل غنائية للمطربة أحلام، "يا أبو الطاقية الشبيكة" وسط إعجاب الجمهور البورسعيدي.

تقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، وتستمر الفعاليات حتى 29 أغسطس الحالي، بقصر ثقافة بورسعيد، ضمن برنامج فني حافل لقصور الثقافة بعدة محافظات ساحلية في المبادرة الصيفية يلقي إقبالا وتفاعلا كبيرا.