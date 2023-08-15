تعرف على سبب تأخر بعثة الزمالك في السفر للسعودية لخوض البطولة العربية لليد

تأخرت بعثة فريق يد الزمالك، في السفر للسعودية حتى الآن، لخوض البطولة العربية لليد المقرر أن تنطلق بمدينة القطيف بالسعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

وواجه فريق الزمالك أزمات كبيرة قبل السفر، الأولي تتمثل في رفض اتحاد اليد سفر الزمالك لحين سداد مستحقات متأخرة لمدرب ولاعب أجنبي سابقين بالفريق، ونجح نادي الزمالك في حل هذه الأزمة.

ثم جاءت الأزمة الثانية في حجز تذاكر طيران للسعودية، ولم ينجح الزمالك في حلها حتى الآن، وأمام الفريق حتى الآن خيارين، الأول هو الانسحاب رسميا من البطولة، والثاني هو السفر وبدأ البطولة من ثاني مباراة بعد أن يتم الاعتذار عن خوض اللقاء الأول.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية بالبطولة العربية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

ومن المقرر أن تكون أول مباريات الزمالك بالبطولة، يوم الأربعاء 16 أغسطس وذلك أمام فريق عين التوتة الجزائري .

وتعاقد الفريق الأبيض مؤخرا مع كل من، اللاعب أحمد سامح، واللاعب مؤمن محمد، والحارس أحمد وليد، بالإضافة لتجديد عقد بعض اللاعبين منهم أحمد حسام لمدة 3 مواسم مقبلة.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي بلقب كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياته وتسانده بشكل كبير.