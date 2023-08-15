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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عنصر إجرامي بالمنيا لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

المتهم
المتهم
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط عنصر إجرامى بالمنيا لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة) بالإتجار غير المشروع فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد 10 قطع سلاح نارى- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى – هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية ضبط عنصر إجرامي بالمنيا