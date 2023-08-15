خبير: دعم رئاسي ومتابعة مستمرة لتطوير قطاع الصناعة

علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على جهود الدولة في ملف التصنيع المحلي، قائلا إن هناك جهودا كبيرة تبذل خلال الفترة الماضية و استهداف قطاع الصناعة والقطاعات الإنتاجية بدعم رئاسى، ومتابعة مستمرة للارتقاء بالقطاع والاقتصاد المصرى لينتقل إلى اقتصاد حقيقى قائم على الإنتاج كدرجة أولى.

وأكد البهواشى خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن ما نشهده من طرح الفرص الاستثمارية فى مجالات تخصصية نستوردها هو أكبر دعم على أرض الواقع والقائم على دراسة، حيث تم استهداف الواردات التى كانت تمثل عبء على الميزان التجارى.

وأوضح البهواشى أن الصناعة المصرية تتطور يوما بعد يوم، ولذا هناك إمكانية فى أن يتم صناعة هذه المدخلات التى يتم اعتمادها وكان يتم استيرادها من الخارج محليا بشكل كبير ، لكونها تمثل عبء على العملة الصعبة وتسبب عجز فى الميزان التجارى، وهذه الخطوة دعم للاقتصاد المصرى بشكل كبير وتوطين الصناعة.