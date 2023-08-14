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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون العرب يضم العربي بدر لمدة 3 مواسم

العربي يوقع للمقاولون
العربي يوقع للمقاولون
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أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع العربي بدر لاعب النادي الأهلي لمدة 3 سنوات. 
ووقع العربي بدر على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني. 
وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع العربي بدر لاعب الأهلي ، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

المقاولون العرب المهندس محسن صلاح النادي الاهلي المهندس محمد عادل فتحي