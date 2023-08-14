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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس نادر ماهر

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
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ترأس الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء الأحد، قداس منح الدرجة الدياكونية ( الإنجيلية ) للشماس نادر ماهر وذلك بكاتدرائية يسوع الملك.

كان في استقباله الآباء الأب كيرلس مكسيموس والأب يوحنا صموئيل راعيا الكاتدرائية وبحضور الأب عمانوئيل عبدالله وكيل المطرانية ولفيف من الآباء كهنة الإيبارشية والأخوات الراهبات وشعبى الكاتدرائية وكنيسة السيدة العذراء بجاهين وأسرة الشماس المحتفى به 
و ألقى الأنبا باسيليوس العظة عن الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية مز 22:118 بعنوان  (حجر الزاوية ) 
وعقب العظة أقيمت مراسم السيامة الإنجيلية للشماس المحتفى به وأختتم الأنبا باسيليوس القداس الإلهي بالبركة الرسولية لكل الحاضرين. 
وجدير بالذكر تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس على تشجيع الشباب على الدعوات الكهنوتية بكافة كنائس الايبارشية. 

مطران المنيا للأقباط الكاثوليك كاتدرائية يسوع الملك منح الدرجة الدياكونية الإنجيلية صلاة القداس الإلهي