اليونان.. تعلن إنقاذ 48 مهاجرًا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس

أعلن خفر السواحل اليوناني، يوم الأحد، إنقاذ 48 مهاجرًا، قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، بالقرب من الساحل التركي، كانوا على متن قارب مطاطي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء "روسيا اليوم".

وأفاد بيان خفر السواحل، بأن أحد السفن التابعة له كانت تقوم بدورية قبالة سواحل الجزيرة، عندما شاهدت القارب صباح يوم الأحد، وتم إنقاذ المهاجرين قبل غرق قاربهم المطاطي.

ووفقا للبيان، "قام طاقم السفينة بإجلاء 48 أجنبيا، ونقلهم إلى ميناء مدينة ميتيليني"، لافتا إلى أنه تم نقل 3 مهاجرين إلى المشفى العام في المدينة لتلقي العلاج اللازم، ولا يزالون في المشفى.

ولم يتطرق البيان إلى جنسيات المهاجرين، لكن وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" فقد أظهر مقطع فيديو نشر عبر "يوتيوب" أن معظمهم من الأفارقة.