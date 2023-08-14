حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023 حيث يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء أن يشهد الطقس نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة وأوضحت الهيئة أن بعض المناطق ستتعرض لسقوط أمطار خفيفة وتحديدا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح سطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.