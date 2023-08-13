ads
الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ننشر قائمة منتخب السيدات للكرة الطائرة المشارك في بطولة إفريقيا بالكاميرون

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني للمنتخب  الوطني للكرة الطائرة للسيدات بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو  القائمة النهائية المرشحة لتمثيل مصر في بطولة إفريقيا التي ستقام في الكاميرون  خلال الفترة من 14 وحتى  25  أغسطس الجاري .

وتضم قائمة سيدات منتخب الطائرة كلا من :دعاء محمد ودانا شوقي ومايا ممدوح ودعاء غباشي وداليا مرشدي ومريم متولي وايه خالد ومي غزال وندا وليد
وايسل ناديم وندا معوض وساره امين وسابين عابد وزينه العالمي
ويقود المنتخب مصر  جهاز فني مكون: ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني، وعماد نوار في منصب المدير الفني، وسيد طه مدربا، ومحمد أنور مدربا مساعدا.

وشهدت قائمة المنتخب انضمام 6 لاعبات دفعة واحدة من الزمالك وهم : أيسل نديم ومريم متولي ومايا ممدوح ودانا شوقي وداليا المرشدي وسابين حسن عابد.

وحرص الجهاز الفنى للمنتخب على متابعة جميع اللاعبات طوال الفترة الماضية وتم الاستقرار على القائمة النهائية بعد ظهور اللاعبات بمستوى فني وبدني استحقوا عليه التواجد في القائمة الدولية .

ماركو أنطونيو الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة ودانا شوقي وسابين عابد وزينه العالمي