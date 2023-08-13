ننشر قائمة منتخب السيدات للكرة الطائرة المشارك في بطولة إفريقيا بالكاميرون

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو القائمة النهائية المرشحة لتمثيل مصر في بطولة إفريقيا التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 14 وحتى 25 أغسطس الجاري .

وتضم قائمة سيدات منتخب الطائرة كلا من :دعاء محمد ودانا شوقي ومايا ممدوح ودعاء غباشي وداليا مرشدي ومريم متولي وايه خالد ومي غزال وندا وليد

وايسل ناديم وندا معوض وساره امين وسابين عابد وزينه العالمي

ويقود المنتخب مصر جهاز فني مكون: ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني، وعماد نوار في منصب المدير الفني، وسيد طه مدربا، ومحمد أنور مدربا مساعدا.

وشهدت قائمة المنتخب انضمام 6 لاعبات دفعة واحدة من الزمالك وهم : أيسل نديم ومريم متولي ومايا ممدوح ودانا شوقي وداليا المرشدي وسابين حسن عابد.

وحرص الجهاز الفنى للمنتخب على متابعة جميع اللاعبات طوال الفترة الماضية وتم الاستقرار على القائمة النهائية بعد ظهور اللاعبات بمستوى فني وبدني استحقوا عليه التواجد في القائمة الدولية .