شعبة الخضروات والفاكهة تكشف أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، تفاصيل ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في الأسواق، مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، موضحا أن هذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها السلبي على المحاصيل بشكل غير متوقع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحرارة أثرت على محصول الطماطم.

ولفت إلى أن الموجة الترابية التي تعرضت لها البلاد في وقت مبكر من العام الحالي، أضرت بمحصول المانجو ولكن إنتاج أسوان من المحصول عوض نقصه في الإسماعيلية.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أنه لا توجد ندرة في محاصيل معينة ولكن هناك تحركات سعرية تتبع عوامل العرض والطلب.

وحول الأسعار المتاحة في سوق التجزئة، أوضح أن الكوسة بـ 17 جنيها والبصل 25 جنيها والطماطم 15 جنيها والمانجو العويس يصل سعرها إلى 55 جنيها والسكري والزبدية الأكثر انتشارا بـ 25 جنيها.

وأشار نجيب إلى أن مصر من أقل 10 دول في العالم في أسعار الخضروات والفاكهة ومصر تصدر منتجاتها الزراعية لـ 150 دولة.

واختتم حديثه موضحا أن ارتفاع البصل خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، لأن المساحات انخفضت بسبب تدني الأسعار في الأعوام الماضية لم تحقق خلالها تكلفة الإنتاج.

