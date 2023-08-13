المشدد 6 سنوات لعاطل تاجر في المواد المخدرة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية رقم 605 لسنة 2023 جنح العرب، والمقيدة برقم 390 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 18 فبراير، أثناء المرور الأمني لمعاون مباحث قسم شرطة العرب بدائرة القسم، فاشتم رائحة تشبه احتراق الحشيش وباستطلاع مصدرها تبين تدخين المتهم لها ويدعى: "م.م.م" 56 عامًا، عاطل، وبضبطه وضبط السيجارة وتبين أنها ملفوفة يدويا ويختلط بتبغها فتات الحشيش المخدر.

وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 40 لفافة من الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازها للإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف للاتصال بعملائه، والسيجارة للتعاطي.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدرة المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.