محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بكفر الزيات والمحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة لا تأل جهدا في تطوير جميع المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الأحد المشروعات التي تنفذها المحافظة في مركزي كفر الزيات والمحلة.

بدأ محافظ الغربية جولته في مدينة كفر الزيات بمتابعة تنفيذ محور النعناعية الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بجميع المراكز والمدن.

وتابع رحمى جولته بتفقد أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب من خلال تجديد الأرصفة ووضع انترلوك والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

كما تفقد إنشاء كورنيش المحلة حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش التي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي .

واختتم المحافظ جولته بتفقد إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد المكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة ٢٨٤٢ متر داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة .

رافق محافظ الغربية خلال الجولة المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة، وعلاء بهنسي نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.