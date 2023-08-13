ظاهرة "النينيو" تهدد محصول الأرز وتنذر بأزمة غذاء عالمية

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" التداعيات السلبية لظاهرة النينيو التي يشهدها العالم، وتسببت في حدوث كوارث طبيعية وحرائق تلتهم الأخضر واليابس والحيوان ولم يسلم منها حتى الإنسان.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن التقلبات المناخية حكمت على الاقتصاد العالمي بالتدهور، وكل ذلك تسببت به ظاهرة ليست جديدة علينا ولكنها تفاقمت بسبب التغير المناخي الذي أثر فيها وتأثر بها.

وأشار التقرير إلى أن ظاهرة النينيو ظاهرة طبيعية وتعد أقوى تقلب في نظام المناخ في أي مكان على وجه الأرض، وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرًا لتلك الظاهرة التي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الجفاف في بعض أنحاء العالم، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة بمناطق أخرى.

ظاهرة النينيو تؤدي إلى سخونة المياه على السطح قبالة سواحل أمريكا الجنوبية وتنتشر عبر المحيط الهادئ، دافعة كميات كبيرة من الحرارة إلى الغلاف الجوي.

وتهدد ظاهرة النينيو محصول القمح في آسيا، حيث تسببت في هطول أمطار أقل للمحصول المتعطش للمياه، ونتيجة لذلك حظرت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي للحفاظ على مخزونها واستقرار الأسعار المحلية.