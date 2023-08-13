إحالة متهمة بسرقة عملات أجنبية ومحلية بمنطقة الساحل للمحاكمة

أمرت جهات التحقيق بالساحل، اليوم الأحد، بإحالة خادمة تحمل جنسية إحدى الدولة العربية إلى المحاكم الجنائية للمحاكمة بتهمة سرقة عملات أجنبية من داخل شقة سكنية محل عملها بمنطقة الساحل.

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (خادمة "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة البستاتين).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها كخادمة لدى المجنى عليه وعلمها بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة سكنه، إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وحال تواجدها بالشقة استغلت عدم تواجد المُبلغ وتمكنت من الاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها ولاذت بالفرار ، وتم بإرشادها ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.