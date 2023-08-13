بالصور.. رئيس أبورديس يتابع تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية

تابع اللواء مهندس سامح المتولى عطية، رئيس مركز ومدينة أبورديس، تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدينة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢؛ للمعاينة على الطبيعة قبل تسليم تلك الأعمال، كما تابع أعمال تركيب البلدورات وتجهيز الطريق للرصف.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم وفي إطار النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي لمدينة أبورديس.
كما زار رئيس مدينة أبورديس، رافقه رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، وادي مكتب؛ وجرى لقاء مع المواطنين؛ للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم.
وفي سياق آخر كرم رئيس مدينة ابورديس، الطالبة بسملة سامح محمد بيومي، بالمعهد الإعدادي الأزهرى بأبورديس؛ وذلك لحصولها علي المركز الرابع بالشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوي محافظة جنوب سيناء للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، ومنح رئيس المدينة الطالبة شهادة تقدير وهدية تذكارية، وذلك بمكتبه بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابورديس، متمنياً لها دوام التفوق والنجاح، ومزيداً من التقدم.