نهائي البطولة العربية.. ديلجادو يفتتح أهداف مباراة الهلال والنصر| فيديو

افتتح ميشيل ديلجادو، أهداف مباراة الهلال ضد النصر، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

تقدم ديلجادو للهلال بهدف سجله في الدقيقة 51 من صناعة البرازيلي مالكوم، أبرز صفقات الزعيم في الميركاتو الصيفي الجاري.

كان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين العالمي وزعيم آسيا، لكن ديلجادو في الشوط الثاني قص شريط الأهداف ليضع الهلال في المقدمة.

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحلام النصر في التتويج باللقب، كما تتواجد صفقات الهلال الجديدة في الصيف الحالي في التشكيل الأساسي للفريق، مثل كاليدو كوليبالي، روبن نيفيز.

وتمكن الهلال من الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، بعد الفوز على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في النصف نهائي، فيما تأهل النصر للمباراة النهائية على حساب الشرطة العراقي بهدف سجله رونالدو.