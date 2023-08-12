إسماعيل فرغلي ينتهي من تصوير "الليلة كبيرة"

انتهى الفنان إسماعيل فرغلى من تصوير مشاهده بمسلسل “الليلة كبيرة” الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وأعرب فرغلي في بيان، عن سعادته بالمشاركة في العمل الذي قال عنه أنه غني بالمواقف الكوميدية المختلفة التي يفتقدها الجمهور المصري والعربي منذ فترة.

ووصف إسماعيل الشخصية التي يقدمها بالعمل بأنها ستكون مفاجأة لجمهوره ومحبيه، وتمنى أن يحقق العمل نجاحا كبيرا خاصة وأن هناك جهد مبذول من كافة صناع العمل على مستوى التأليف والإخراج والتصوير والديكور والإنتاج.

مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز.