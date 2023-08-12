ads
السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان يتعرض لموجة حارة تصل ذروتها غدًا والحرارة تتخطى الأربعين

لبنان
لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية أن البلاد والحوض الشرقي للبحر المتوسط يقع بدء من اليوم تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل حيث تتخطى الـ40 درجة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية.
وأوضحت الأرصاد اللبنانية في بيان أن الموجة الحارة تبلغ ذروتها يومي غد الأحد وبعد غد الاثنين، محذرة من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الشجرية اعتبارا من بعد ظهر اليوم.
وأشارت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة على الساحل اعتبارًا من غد الأحد مما يزيد الشعور بالحرارة، على أن يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة على الساحل والمرتفعات اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
ونصحت الأرصاد اللبنانية بشرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.

الارصاد ارتفاع كتل هوائية حارة الشمس لبنان