رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس: متحورات كورونا ما زالت مستمرة وخاصة أوميكرون

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن متحورات كورونا ما زالت مستمرة وخاصة من سلالة أوميكرون، لافتًا إلى أن هذه المتحورات لديها قدرة كبيرة على سرعة الانتشار.

وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن آخر المتحورات التي تم اكتشافها والمعروف باسم (الإيريس) تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للاهتمام"، متابعًا أن المتحور الجديد أعراضه تشبه أعراض البرد والأنفلونزا، والتي تتمثل في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وجفاف في الحلق وسيلان الأنف وألم في العضلات.

ووجه رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، تحذيرًا لعدة فئات على رأسها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا: إنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس الجديد، موضحًا أن يتم التعامل مع الفيروس من خلال معالجة الأعراض.