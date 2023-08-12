مصرع شخصين دهستهما سيارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

لقى شخصان مصرعهما في أثناء إنقاذهما سائق سيارة متعطلة بالكيلو 95 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بالكيلو 95 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين وفاة كل من: خالد زيدان حجازى 47 سنة، مقيم بكفر الدوار، وحمدى السعيد أحمد، 40 سنة، مقيم بالغربية، كما تبين أن المتوفين كان يحاولان نجدة سيارة متعطلة بالطريق لكن سيارة أخرى اصطدمت بهما مما تسبب فى وفاتهما، وتم نقل الجثتين لمستشفى غرب النوبارية، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.