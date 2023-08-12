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السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

كورونا يعود من جديد في 4 دول

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات.. يعود من جديد وباء كوفيد-19 في فصل الصيف في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والهند واليابان.

ووفقا لبيانات "سانتيه بوبليك فرانس" فإن أقسام الطوارئ لاحظت ازدياد أعداد زيارات المرضى، الذين يعانون نفس الأعراض في الفترة الممتدة بين يوليو و أغسطس ، بنسبة 31% مقارنة بالأسابيع السابقة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن عدد الحالات التي رصدت على مستوى العالم، ارتفع بنسبة 80% على مدى شهر.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 17%  من الإصابات بكوفيد والتي رصدت في العالم مؤخرا ، تعود إلى المتحورة "إي-جي.5".

وتعتزم بلدان عديدة بينها فرنسا تنفيذ حملات تطعيم تركز على الفئات الأكثر ضعفا في الخريف، إلى جانب حملات ضد الأنفلونزا.
 

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