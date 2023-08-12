ads
السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس البرازيل يدعو الولايات المتحدة للاستثمار في بلاده "بدلا من الحرب"

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الولايات المتحدة إلى الاستثمار في البرازيل، مشيرًا إلى أن واشنطن "كانت تفكر في الحرب فقط" خلال السنوات الأخيرة، حسب قوله، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال لولا دا سيلفا، يوم الجمعة، إن "الكثيرين يريدون الاستثمار في البرازيل، وأحس برغبة أوروبا في التوجه إلى أمريكا اللاتينية. وسيكون علينا أن نصل إلى هناك من خلال بيع مشاريعنا".

وأضاف الرئيس البرازيلي أنه يعتزم أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأن يقول له إن "الولايات المتحدة كانت تفكر في الحرب فقط خلال سنوات طويلة، وليس في الاستثمارات في البرازيل".

وجاءت تصريحات لولا دا سيلفا خلال تقديم البرنامج الجديد لتسريع التنمية، والذي يمثل خطة استثمارية بنحو 343 مليار دولار حتى عام 2027. وفي إطار البرنامج سيتم تخصيص الموارد للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.

رئيس البرازيل الولايات المتحدة لولا دا سيلفا البرازيل جو بايدن