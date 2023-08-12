متغيب منذ 4 سنوات.. الأمن يعيد شخصًا أجنبيًا إلى أهله في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن البحث عن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مشردًا.. وإعادته وتسليمه لأهليته

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني وعقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن البحث عن أحد الأشخاص "من أصل مصري ويحمل جنسية إحدى الدول" مشرداً فى شوارع مدينة بورسعيد.

بالفحص تبين أن المتغيب حضر إلى البلاد منذ فترة لزيارة أهل والده بمدينة بورسعيد ولم يستدل على مكان تواجده عقب ذلك.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وتبين أنه يعانى من "مرض نفسي" يعالج منه منذ عدة سنوات.

تم التنسيق مع الصفحة المعنية بالنشر وأهلية المذكور لحضور أهليته واستلامه، وتم تسليمه لهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته..

وتقدمت أهليته بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وحسن التعامل.

