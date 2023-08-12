46.6 % ارتفاعًا في أعداد السائحين في 2022.. خبراء: القطاع سيظل من أهم الأشياء الداعمة للاقتصاد المصري.. والاهتمام به يوفر فرص عمل للشباب

زار مصر خلال العالم الماضي 11.7 مليون سائح من مختلف دول العالم مقابل 8 ملايين سائح خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

وقال جهاز الإحصاء في بيان صحفي، إن الحياة عادت من جديد للسياحة المصرية، وبدأت تتعافى بعد سنوات من الضعف نتيجة لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم خلال السنوات الماضية.

وأوضح «الإحصاء» أن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، حيث بلغ عددهم 7.3 مليون سائح بنسبة 62.6 % من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 3.1 مليون سائح بنسبة 26.4%، ثم الأمريكيين 676 ألف سائح بنسبة 5.8%، وأخيرًا سائحين من دول أخرى 619 ألف سائح بنسبة 5.3 %.

وسجل عدد الليالي السياحية من مختلف دول العالم 131 مليون ليلة سياحية خلال عام 2022 مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.

وبلغت قيمة إيرادات السياحة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الاهتمام بقطاع السياحة وزيادته خلال السنوات المقبلة كان من أولويات الحكومة، موضحًا أن هناك مجهود كبير يبذل في ذلك الملف لذلك نجني ثماره الآن فيما يخص زيادة أعداد الوفود السياحية إلى مصر من جميع دول العالم.

وأضاف «الإدريسي»، أن السياحة المصرية كانت وستظل من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري خاصة وأن السياحة توفر العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيهًا لأول مرة في التاريخ لذلك فإن الحل في زيادة أعداد السياح في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليس مصر فقط.

وفي نفس السياق يقول مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن عودة الحياة إلى قطاع السياحة من جديد وزيادتها مؤشر جيد خاصة وأن السياحة المصرية تمر بأزمة حقيقية منذ فترة زمنية بعيدة لأسباب عديدة من بينها أزمة فيروس كورونا التي أثرت على السياحة بشكل كبير وما تلاها من أزمات مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي دارت مؤخرًا.

وأضاف «سليم»، أن الاهتمام بقطاع السياحة وزيادتها يصب في مصلحة الجميع لما توفره من عملة صعبة للدولة إلى جانب وجود فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا.