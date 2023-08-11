رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يختتم زيارتيه إلى أوزبكستان وكازاخستان

اختتم بوجار عثماني رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير خارجية مقدونيا الشمالية، اليوم الجمعة، زيارتيه إلى أوزبكستان وكازاخستان.

وذكرت المنظمة الأوروبية- في بيان، اليوم- أن الرحلة ركزت على تعزيز التعاون الإقليمي ومشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في معالجة مجموعة واسعة من التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

وأوضحت أن في طشقند التقى عثماني مع رئيس مجلس الشيوخ الأعلى (البرلمان) تانزيلا نارباييفا، ووزير الخارجية بختيور سعيدوف، ومسئولين آخرين.

ولفت البيان إلى أن رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سلط الضوء على التعاون البناء، الذي تقوم به المنظمة مع أوزبكستان.

وأوضح البيان ان عثماني كرر للسلطات الأوزبكية أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ملتزمة بمواصلة دعم البلاد في تنفيذ أجندتها الإصلاحية.

ونوه بأنه في أستانا التقى عثماني مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس مجلس الشيوخ مولين أشيمباييف، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مراد نورتلو، ووزير البيئة والموارد الطبيعية زلفيا سليمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، حيث أثنى على كازاخستان لمشاركتها النشطة في مواجهة التحديات الإقليمية والتزامها بتعزيز التكامل والترابط في آسيا الوسطى.

كما شدد عثماني على التعاون الممتاز بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكازاخستان من خلال دعم برامج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أستانا.