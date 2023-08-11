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الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قادة جيوش دول مجموعة "إيكواس" يجتمعون فى غانا بشأن النيجر

جيوش دول المجموعة
جيوش دول المجموعة الاقتصادية
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يعتزم قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارا بـ "إيكواس" عقد اجتماع، غدا السبت، في عاصمة غانا (أكرا)؛ لمناقشة نتائج قمة المجموعة بشأن النيجر.

وذكرت قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن المحادثات بين القادة العسكريين تأتى بعد القرار الذى اتخذته المجموعة خلال قمتها المنعقدة أمس الخميس بشأن تنشيط قوة احتياطية؛ تحسبا لتدخل عسكرى محتمل فى النيجر.

كما نوهت المجموعة، خلال القمة، أيضا بأن كل الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات بغرض إلغاء الانقلاب فى البلاد.

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