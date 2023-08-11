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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق 64 معبرا مخالفا وغير قانوني على حرم السكة الحديد في البحيرة

غلق معابر السكة الحديد
غلق معابر السكة الحديد
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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم إنتظام حركة سير القطارات.

وفي هذا الصدد، نفذت الوحدات المحلية بمركزى أبو المطامير وكوم حمادة بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق  64 معبر عشوائي ومخالف على حرم السكة الحديد عبارة عن 58 معبر بقرية الناصر بأبو المطامير و 6 معابر بقرى صفط العنب و كفر بولين وواقد بكوم حمادة وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وتهيب محافظة البحيرة، بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما  يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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