الثلاثاء.. الملحمة الشهرزادية فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء 15 من أغسطس الجاري، في تمام السادسة مساءً بقاعة C ندوة لمناقشة عدد من روايات الملحمة الشهرزادية للكاتب الروائي حجاج أدول، يناقشها النقاد: حسين دعسة الأردن، والدكتور سالم الفائدة من المغرب ومن مصر الدكتور كمال اللهيب، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

حجاج حسن أدول كاتب مصري نوبي مواليد الإسكندرية عام 1944، بدأ الكتابة الأدبية في سن الأربعين عام 1984 بالدراما المسرحية ثم القصة القصيرة ثم الرواية، وعمل حجاج أدول بالسد العالي خمس سنوات، من عام 1963 حتى 1967 وجند بالقوات المسلحة سبع سنوات من 1967 حتى 1974 واشترك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1990، فرع القصة القصيرة عن مجموعة ليالي المسك العتيقة، منحة تفرغ من المجلس الأعلى للثقافة من وزارة الثقافة أعوام 96 و97 و98. لاستكمال رواية معتوق الخير، ثم منحة تفرغ عام 2002 لكتابة رواية خوند حمرة، جائزة الأدب المصري من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية فرع الرواية عام 2005، جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي 2021 المركز الثالث.