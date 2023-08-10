امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية بدون مشكلات

اختتمت اليوم الخميس، امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية في شمال سيناء، حيث أدي التلاميذ الامتحانات وسط إجراءات مشددة.

وقال الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، في بيان، الخميس، إن تلاميذ الشهادة الابتدائية أدوا اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الاولي لمدة ساعتين ومادة المستوي الرفيع في الفترة الثانية لمدة ساعتين أيضًا في ختام الامتحانات.

وأضاف «خضر»، أنه تم تجهيز واعداد اللجان الخاصة بالامتحان وتزويدها بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة، فضلا عن توفير زائرة صحية في كل معهد به لجان امتحانية

بدوره، أشار إبراهيم الفحام، مسؤول الإعلام في المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إلى أنه أدى امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية التي انطلقت السبت الماضي وتنتهي اليوم الخميس عدد 243 تلميذا وتلميذة.