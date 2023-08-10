5 معلومات عن الحصان الذهبي "أكحل تيكي".. يتخطى سعره المليون دولار

تُعد سلالة الخيول "أكحل تيكي" المتواجدة في تركمانستان، والتي تُعَتَبَرُ شعارًا وطنيًا للبلاد، واحدةً من بين أجمل وأندر وأغلى أنواع الخيول في العالم. يُميزها عدة سمات مميزة تجعلها مختلفة عن الخيول الأخرى، وأهم هذه السمات هو شكلها الجميل الذي يتميز بلونه الذهبي أو الفضي أو الأسود اللامع الذي يعكس ضوء الشمس بشكل طبيعي.

ظهرت هذه السلالة من الخيول منذ آلاف السنين، وهناك اعتقادات مختلفة حول أصلها. يقول البعض إنها تنتمي إلى فصيلة الخيول العربية الأصيلة نظرًا لشكلها الرشيق وجسمها الممشوق. ومن الجهة الأخرى، تشير بعض المصادر إلى أنها تنحدر من منطقة أخال الصحراوية في تركمانستان، وفيما يلي أبرز 5 معلومات عنها.

1. أكحل تيكي نادرة ولا يوجد في العالم سوى 6600 حصان

على الرغم من أنك لا ترى هذا عادةً مع الحيوانات الأليفة هذه السلالة هي سلالة مهددة في قائمة أولويات الحفظ (CPL). يرجع جزء من هذا إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي حدثت في روسيا السوفيتية. وحظائر التكاثر التي أنشأها الرجال في أواخر القرن التاسع عشر أغلقت تدريجيًا. وتحولت الأولويات بعيدًا عن الخيول ذات المظهر الأنيق وبدأ عددها في الانخفاض التدريجي.

اليوم، هناك أقل من 7000 من خيل أكحل تيكي متبقية في العالم. لحسن الحظ، هناك العديد من مجموعات السلالات والمنظمات التي تعمل على الحفاظ على هذه الحيوانات الجميلة.

2. أكحل تيكي الحصان الوطني لتركمانستان

نشأ في صحراء كاراكوم في تركمانستان، أكحل تيكي هو الحصان الوطني للبلاد. تظهر السلالة على شعار النبالة والأوراق النقدية والطوابع وتفخر المنطقة بكونها مسقط رأس هذه السلالة البارزة.

ويعتبر هذا النوع من الخيل كنوع من رمز المكانة في تركمانستان والبلدان المجاورة. لم يبق الكثير، وامتلاك واحد يعتبر شرفًا عظيمًا. منذ ذلك الحين، شقت السلالة طريقها إلى العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكنها لا تزال تربطها علاقة عميقة بوطنها.

3. لا يوجد تاريخ لهذه الخيول مكتوب باللغة الإنجليزية

وفقًا للمتحف الدولي للخيول، لم تتم ترجمة أصول سلالة أكحل تيكي إلى اللغة الإنجليزية بشكل موثوق. لمواكبة هذه الأخطاء في الترجمة، فإن الكثير مما يُكتب عن السلالة خاطئ. وهذا يشمل الاعتقاد القديم بأنه نشأ في ما يعرف الآن بالأراضي الروسية.

4. حيوان شديد التحمل

يأتي أكحل تيكي من بلد تندر فيه الموارد بما في ذلك الغذاء والماء. في حين كان للخيول الأولى هيكل أكبر حجمًا إلا أنها تكيفت في النهاية وطوّرت أجسامًا أنحف وأكثر أناقة نراها اليوم. عمل الانتخاب الطبيعي على تكوين سلالة خفيفة على قدميها، وسريعة، ولها قدرة تحمّل مثيرة للإعجاب.

إن قدرتهم على السفر لمسافات طويلة بسرعات عالية دون تعب هو أول ما لفت انتباه الإنسان. في عام 1935، قطعت مجموعة من الدراجين التركمان 2500 ميل في 84 يومًا. وشملت الرحلة ثلاثة أيام و235 ميلا لعبور صحراء بدون ماء. أي سلالة أخرى من الخيول لن تنجو.

5. خيول لامعة

ربما تكون هذه هي الميزة الأكثر شهرة للسلالة وبالتأكيد أكثرها تميزًا. فلماذا يتمتع هذا النوع من الخيول بمثل هذا اللمعان العالي؟ الإجابة تتعلق بنسيج وبنية كل شعرة على حدة.

وفقًا للرابطة الدولية لتربية أكحل تيكي، فإن شعره ناعم بشكل خاص، والأهم من ذلك أنه حريري. عندما تتجمع كل خيوط شعر الحصان الشبيهة بالحرير، فإنها تخلق لمعانًا ينعكس في ضوء الشمس.