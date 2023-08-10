تنسيق الجامعات 2023.. 5 كليات جديدة بجامعة بورسعيد الأهلية

الخميس 10/أغسطس/2023 - 05:26 م

قال الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، أن تنسيق جامعة بورسعيد الأهلية الجديدة لم يعلن بعد، ولم يعلن أيضاً مصروفات الجامعة، مؤكداً أن التنسيق والمصروفات سوف تعلن في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الذي من المقرر أن يعقد عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وتابع ابراهيم في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه من المقرر أن يتم افتتاح عدة كليات جديدة بالجامعة الأهلية الجديدة، مشيراً إلي أن القرار سوف يتم إصداره بشكل رسمي خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات .

وأشار إلي أن الكليات الجديدة هي "الصيدلة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، العلوم الصحية، كلية الآداب برنامج الترجمة الفورية، كلية الأعمال ".

وأضاف إبراهيم، أن جامعة بور سعيد الأهلية بدأت العام الدراسي المنتهي بكليتي الهندسة والطب .

ويغلق مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي اليوم الخميس التقديم بالمرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة في تنسيق القبول بالجامعات المصرية والمعاهد لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

كان قد قرر أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وشدد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

كان قد فتح فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣، يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023، وفق الحد الأدنى التالي :الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923،ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالب وطالبة.