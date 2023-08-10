الأمن يكشف تفاصيل وفاة شاب بطلق ناري في حفل زفاف بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة من كشف ملابسات تداول خبر على موقع "فيس بوك" يتضمن وفاة شاب بطلق نارى فى حفل زفاف بالشرقية عن طريق الخطأ.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن وفاة شاب إثر إصابته بطلق نارى بالخطأ خلال الاحتفال بحفل زفاف بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقباله (المعنى بالخبر، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق نارى وتوفى أثناء إسعافه.

بالانتقال وسؤال والده اتهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بإحداث إصابة (نجله) بطريق الخطأ حال قيامه بإطلاق عيار نارى من (طبنجة) أثناء احتفالهما بحفل زفاف (صديقهما) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.