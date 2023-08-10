نائب وزير الاتصالات: الحصول على البصمة الإلكترونية لكبار السن والمرضى لـ"الكارت الموحد" من المنازل

أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، اليوم الخميس، أنه سيجرى الحصول على البصمة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الكارت الموحد من المرضى وكبار السن بمحافظة بورسعيد الذين لن يتمكنوا من التوجه إلى مكاتب البريد أو التموين من منازلهم.

وأوضح خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، ودكتورة مي فاروق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وايهاب ابو بكر، نائب رئيس هيئة البريد المصري لمناقشة منظومة الكارت الموحد، أنه سيجرى تقديم طلب إلى مدير مكتب البريد وسيتحدد موعد لاحق لإرسال موظف برفقة الجهاز الخاص بالبصمة الإلكترونية لانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالكارت واستلامه.

ونفى ما تداوله البعض بشأن حرمان غير المسددين لاشتراك التأمين الصحي الشامل من الحصول على المقررات التموينية، مؤكدا أن كلا منهما شأن منفصل بذاته ولا ربط بينهما، فغير المسدد لاشتراك التأمين الصحي الشامل لن يتلقى خدمات التأمين ولكن سيحصل على مقرراته التموينية بشأن طبيعي، كما أن كارت التموين القديم مستمر العمل به وليس إجباريا صرف التموين بالكارت الموحد، لكن مع اكتمال المنظومة سيكون إجباريا الحصول على الكارت الموحد لتلقي خدمات التأمين الصحي الشامل.

ومن المنتظر أن يتفقد القيادات الأربع عدد من مراكز البريد والتموين والتأمين الصحي الشامل، لمتابعة تطبيق منظومة الكارت الموحد الجديدة، وذلك عقب بدء إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر المحمول لاستلام "الكارت الموحد".