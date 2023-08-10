استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023

سيطرت حالة من الاستقرار علي سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية والبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وفي سوق العملة الموازي، الا انه عاد سعر العملة الخضراء في السوق السوداء للارتفاع مجددًا، حيث زاد في السوق السوداء خلال أقل من 8 أيام بأكثر من 2 جنيه ووصل سعر الدولار إلى 39.5 بدلًا من 37 و37.5 جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الحنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في ختام تعاملات اليوم، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء، فقد سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي الآن، نحو 30.95 جنيه للشراء، و30.90 جنيه للبيع.

أما سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس، فقد سجلت نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في ميد بنك اليوم، نحو 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم البنك الأهلي الكويتي 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وحافظت العملة الخضراء على استقرارها في بنك فيصل الإسلامي، لتسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.