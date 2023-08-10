اكتشاف أثري عظيم| مشاهد مثيرة لحطام سفينة غارقة من القرن الثالث قبل الميلاد بمطروح.. مئات القطع الفخارية على متنها.. و«خبير آثار» يوضح أسرارها

عثرت وزارة السياحة والآثار المصرية بالقرب من ساحل محافظة مطروح شمال غربي مصر، على بقايا سفينة غارقة تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، وذلك حينما كان أحد المهندسين يقوم بمسح منتظم للبحر الأبيض المتوسط ​​قبالة سواحل مصر حيث لاحظ وجود شيء ما في الماء، اتضح بعد ذلك أنه حطام لسفينة عمرها 2300 عام، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر في 5 أغسطس عن وزارة السياحة والآثار المصرية.

وتعرض جريدة «البوابة نيوز» مشاهد لحطام وبقايا السفينة الغارقة منذ ما يقرب من 2300 عام، وما تم العثور عليه على متن السفينة من آثار تاريخية عظيمة، والأسباب التي أدت لغرقها، وأهمية هذا الكشف في دعم السياحة بمصر، وذلك خلال السطور التالية:

قطع أثرية وأواني فخارية

وكانت تلك البقايا الأثرية التابعة لحطام السفينة الغارقة عبارة عن بقايا من أخشاب السفينة الغارقة، ومئات من القطع الأثرية الفخارية المستخدمة في تخزين ونقل النبيذ.

الكشف عن بقايا سفينة غارقة وجرار من الفخار في منطقة العلمين pic.twitter.com/e7K9P7Henc — مصر الآن (@masralaaan) August 5، 2023

أسباب غرق السفينة

وعن سبب غرق السفينة التاريخية فقد أوضح الباحثين في هيئة الآثار أن يكون السبب أنه أثناء رحلة السفينة التجارية المعتادة، حدث ارتطام قاعها بالجزيرة الموجودة في قاع البحر وتقع على بعد نحو 650 مترًا في المحافظة.

وأوضح الدكتور علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية أثناء حديث لـ قناة «العربي»، من القاهرة، أن حطام السفينة الغارقة تم العثور عليها في مدينة العلمين بمحافظة مطروح، ووصفه بالكشف الهام وإضافة جديدة إلى الاكتشافات الأثرية لأحد المهندسين المصريين المهندس وهو حسين مشرّفة.

تعود للقرن الثالث قبل الميلاد

وأكد البيان التابع لوزارة السياحة والآثار، أن هذا الاكتشاف يعد كنز أثري بمنطقة العلمين ويقدم دليلًا جديدًا على أهمية هذه المنطقة من الناحية التجارية والاقتصادية والسياحية في القرن الثالث قبل الميلاد، حيث كان يوجد بها العديد من الموانئ التجارية.

ووفقا للبيان فقد كشف فريق عمل البعثة الأثرية المصرية من خلال دراسات أجراها، أن هذه السفينة توضح خط سير الحركة التجارية بين مصر ودول البحر الأبيض المتوسط، حيث كان الساحل الشمالي للبلاد يضم حوالي 30 قرية ومدينة وميناء خلال العصرين اليوناني والروماني.

ومن أهم تلك الموانئ مرسى مطروح، والضبعة، ومارينا العلمين، وكانت عبارة عن محطات في طريق السفن القادمة من شمال أفريقيا وجنوب أوروبا إلى الإسكندرية.

محتويات السفينة الأثرية الغارقة

وبحسب «أبو دشيش»، عثر على بعض التحف الأثرية والأخشاب وعددًا من القطع الأثرية القديمة في أنقاض السفينة، ومئات قطع الفخار وعدد من الأواني المستوردة من جزيرة رودس اليونانية، فأبلغ وزارة السياحة والآثار، لتتوجه الإدارة المركزية للآثار الغارقة على الفور وتقوم بمسحٍ أسفر عن كشف مئات القطع الأثرية، ومن بينها ما يعرف باسم "الأنفرات"، وهي عبارة عن أجران ضخمة لحفظ النبيذ.

دليل عن مكانة مصر التجارية والاقتصادية

ويوضح خبير الآثار المصري، أهمية هذا الاكتشاف في أنه يعود للقرن الثالث قبل الميلاد، وهذا دليل واضح على مكانة مصر التجارية والاقتصادية في تلك الحقبة من الزمن، ولا سيما مع أوروبا وبالتحديد جزيرة رودس اليونانية.

وأضاف: "كان الساحل الشمالي المصري يضمّ 30 مدينة وقرية، بالإضافة إلى ميناء في العلمين، وغيرها من الموانئ التي كانت محطة أساسية للسفن القادمة من شمال إفريقيا، وجنوب أوروبا.. كانت تصدر لمصر النبيذ والزيوت فيما تعطيها مصر الحبوب والزيوت".

وانتهت البعثة من أعمال التوثيق الأثري للمكتشفات باستخدام تقنية التصوير الثلاثي الأبعاد (Photogrammetry)، وتدرس الإدارة المركزية للآثار الغارقة الآن سيناريوهات التعامل مع المكتشفات الأثرية والحفاظ عليها وانتشالها من الموقع، كما ستستكمل أعمال الحفائر تحت الماء خلال الموسم، للكشف عن المزيد من الدلائل والشواهد الأثرية، وما تخبئه السفينة من أسرار.

إنشاء متحف مفتوح تحت الماء لرؤية الآثار



وألمح «أبو دشيش» إلى أن وزارة السياحة من المقرر لها أن تشيّد متحفًا مفتوحًا تحت المياه كداعم للسياحة المصرية، حيث يمكن للناس الغطس لرؤية الآثار هذه، فيما ستبدأ التنقيبات الدقيقة لدراسة هذه الآثار بشهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

واختتم حديثه، قائلا: إن وزارة الآثار ستواصل العمل على استكمال الحفر والتصوير، ويمكن أن يتم العثور على أسماء ملوك أو أشخاص معينين تضيف للتاريخ المصري، وذلك بحسب قول «أبو دشيش» خبير الآثار المصري.