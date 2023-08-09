البطولة العربية.. الهلال يتقدم على الشباب بالشوط الأول و«عمر» يطرد حارس الزعيم

تقدم فريق الهلال السعودي على مواطنه الشباب بهدفين دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وأنهى الهلال، الشوط الأول من مباراته ضد الشباب، متقدمًا بثنائية دون رد، أحرزها محمد كنو في الدقيقة التاسعة منذ بداية اللقاء من صناعة البرتغالي روبن نيفيز، وعزز البرازيلي مالكوم تقدم الزعيم بهدف ثان في الدقيقة 45+3 من صناعة سافيتش.

واستطاع مالكوم، إحراز الهدف الثاني للهلال السعودي، بالرغم أن الفريق منقوصًا منذ الدقيقة 25، حيث أشهر الحكم الدولي المصري أمين عمر، البطاقة الحمراء المباشر في وجه حارس مرمى زعيم آسيا عبدالله المعيوف، وذلك بعدما تصدى لانفراد من لاعب الشباب ولمس الكرة من خارج منقطة الجزاء.

وتأهل الشباب إلى دور قبل النهائي من البطولة العربية، بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبلغ الهلال، نصف نهائي البطولة العربية، بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ربع النهائي.