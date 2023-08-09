المشدد 5 سنوات لعاطل فقأ عين شاب في النزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل فقأ عين شاب وأحدث بها عاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة النزهة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم " م. ع" ٣٥ سنة، بضرب المجني عليه "أ.م " عمدًا باستخدام سلاح ابيض "سكين" فأحدث به الإصابات التي خلفت عاهة مستديمة يستحيل شفاءها وهي فقدان الإبصار النافع بالعين اليمني.

وجهت النيابة للمتهم تهمة أحراز أداة " سكين" مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص .

تبين من التحقيقات أن المتهم والمجني عليه جيران ونشبت بين السيدات مشاجرة بسبب لعب الأطفال.

وأضافت التحقيقات أن الرجال تدخلوا في المشاجرة فتعدى المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته المنوه عنها.

تم تحرير محضر بالواقعة